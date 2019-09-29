Илья Кутепов: «Может, где-то «Спартак» выключился»
17:27
Защитник «Спартака» Илья Кутепов в перерыве матча чемпионата России с «Оренбургом» попытался объяснить, почему команда пропустила гол в конце первого тайма. В этот момент у «Спартака» на поле не было Айртона, который получил травму.
— Может, где-то выключились. Потому что игрок остался у нас вне игры. Мельгарехо опустился на его место, — сказал в эфире «Матч Премьер» Кутепов. — «Оренбург» разыграл большинство? Сложно сейчас сказать. Надо во втором тайме забивать и выигрывать.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи