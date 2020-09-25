Илья Геркус: «В «Краснодар» берут игроков без характера»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру заявил, что «Краснодар» страдает от проблем с психологией. Он подчеркнул, что брал в состав железнодорожников игроков с менталитетом победителя.

— Еще одна огромная проблема «Краснодара» — моральная неустойчивость, — сказал Геркус. — Нет лидера. Берутся люди без прошлого, без характера. Если берется возрастной игрок, он должен быть бойцом. Он должен иметь опыт побед. Мы брали людей, которые верили, что они могут решить исход турнира. У нас харизма выплескивалась из раздевалки. Это Денисов, Фернандеш, Фарфан, Крыховяк. Это все чемпионы. Они выигрывали турниры, титулы. Тот же Чорлука... Это люди с уверенностью, со стержнем. Таких ребят в «Краснодаре» я не вижу. Тех, кто может потащить за собой, стиснув зубы, в тяжелый момент. Когда надо отбиваться, играть при минус пятнадцати. Когда нужно вытаскивать концовку чемпионата. Когда не получается и проиграл игру — надо выходить выигрывать следующую. Футбол состоит из таких моментов. (Игорь Рабинер)

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