Игроки «Локомотива» устроили прогулку перед матчем против «Ростова»
12:36
В матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» на выезде сыграет против «Ростова». Встреча состоится в воскресенье, 15 марта.
В день игры футболисты «Локо» с утра устроили прогулку по Ростову-на-Дону. Отметим, что никто из спортсменов не стал надевать защитные маски.
Немного прогулялись по Ростову???— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) March 15, 2020
До матча #РостовЛоко осталось 6,5 часов ? pic.twitter.com/1rgC96dSnU
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи