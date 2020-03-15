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Игроки «Локомотива» устроили прогулку перед матчем против «Ростова»

12:36
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В матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» на выезде сыграет против «Ростова». Встреча состоится в воскресенье, 15 марта.

В день игры футболисты «Локо» с утра устроили прогулку по Ростову-на-Дону. Отметим, что никто из спортсменов не стал надевать защитные маски.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи




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