Игроки «Локомотива» устроили прогулку перед матчем против «Ростова»

В матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» на выезде сыграет против «Ростова». Встреча состоится в воскресенье, 15 марта.

В день игры футболисты «Локо» с утра устроили прогулку по Ростову-на-Дону. Отметим, что никто из спортсменов не стал надевать защитные маски.