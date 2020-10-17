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Игроки «Химок» поддержали Казанцева

19:16
Игроки «Химок». Фото ФК «Химки».
Игроки «Химок». Фото ФК «Химки».
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Игроки «Химок» вышли в специальных футболках на матч 11-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака». Таким образом они хотели поддержать партнера по команде Данилу Казанцева, который получил серьезную травму колена.

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