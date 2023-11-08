Мендес: «Скучаю по Медине и Карраскалю, в ЦСКА у нас успели сформироваться очень теплые отношения»

Защитник ЦСКА Виктор Мендес рассказал, скучает ли он по бывшими одноклубникам Хесусу Медине и Хорхе Карраскалю.

«Да, скучаю. Разделять с ними работу изо дня в день было по-особенному. Они очень хорошие, прекрасные футболисты. Мы говорили на одном языке, благодаря им мне было легче адаптироваться в ЦСКА. Я им желанию всего наилучшего в новых клубах. Мы в свою очередь сконцентрированы на ЦСКА. Поддерживаю ли я связь с ними? Не так часто, но да. Понятное дело, что мы можем обменяться сообщениями, потому что за это время у нас успели сформироваться очень теплые отношения», — цитирует Мендеса Metaratings.ru.

26-летний Медина этим летом перешел в «Спартак», а 25-летний Карраскаль — в «Динамо».

ЦСКА на данный момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка за 14 туров.