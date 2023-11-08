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Агент Тюкавина — о словах Аршавина: «Не сомневаюсь, это приятно Константину»

Агент Сафонов отреагировал на слова Аршавина о Тюкавине
Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова члена правления «Зенита» Андрея Аршавина об игроке бело-голубых.

В интервью «СЭ» Аршавин заявил, что Константин Тюкавин ему интересен.

«Самое главное, когда Костя выходит и забивает — болельщики «Динамо» на стадионе хлопают ему и поддерживают. Приятно то, что говорит Аршавин. Не сомневаюсь, это приятно и Константину. Слухи о «Зените»? У Высоцкого была песня: «Ходят слухи тут и там». Сейчас нужно сосредоточиться на футболе, взять паузу. Не хочу набрасывать пыль на вентилятор. Тюкавин — личность, предъявляет к себе высокие требования, хочет забивать в каждой игре — иногда не получается, но это футбол. Не было ни одной игры, где Тюкавин бы не доработал, он полностью отдается футболу», — сказал Сафонов «СЭ».

Ранее агент 21-летнего нападающего сообщил, что продвижений в переговорах по новому контракту с «Динамо» не будет до зимы.

В сезоне-2023/24 Тюкавин забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи в 18 матчах за «Динамо» во всех турнирах.

Андрей Аршавин
ФК Динамо (Москва)
Алексей Сафонов
Константин Тюкавин
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
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 - : -
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