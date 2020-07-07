Игорь Шалимов: «Ахмат» не готовился, а восстанавливался"
7 июля 2020, 18:21
Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов посетовал на нехватку времени на подготовку в преддверии матча 27-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Тамбова». Предыдущую игру против ЦСКА (0:4) грозненцы провели три дня назад.
— То, что мы готовились, сложно сказать, — сказал Шалимов в эфире «Матч премьер». — Мы восстанавливались. Готовились те, кто пропускал из-за дисквалификации и те, кто оправился от травмы. Остальные провели восстановительные мероприятия, чтобы набрать силы.
— Успели ли футболисты восстановиться эмоционально?
— Мы игру не разбирали, акцент на поражение не делали, нет времени разбирать. Все забыли уже в день игры с ЦСКА, начали готовиться к следующей игре.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
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