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Игорь Шалимов: «Ахмат» не готовился, а восстанавливался"

7 июля 2020, 18:21

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов посетовал на нехватку времени на подготовку в преддверии матча 27-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Тамбова». Предыдущую игру против ЦСКА (0:4) грозненцы провели три дня назад.

— То, что мы готовились, сложно сказать, — сказал Шалимов в эфире «Матч премьер». — Мы восстанавливались. Готовились те, кто пропускал из-за дисквалификации и те, кто оправился от травмы. Остальные провели восстановительные мероприятия, чтобы набрать силы.

— Успели ли футболисты восстановиться эмоционально?

— Мы игру не разбирали, акцент на поражение не делали, нет времени разбирать. Все забыли уже в день игры с ЦСКА, начали готовиться к следующей игре.

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