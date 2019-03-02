Игорь Черевченко: "Победа над ЦСКА является заслуженной"

Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко после победы над ЦСКА в матче 18-го тура премьер-лиги (2:0) заявил, что результат является заслуженным. Он также добавил, что поле на стадионе в Грозном было идеальным.

- Победа заслуженная, - сказал Черевченко на послематчевой пресс-конференции. - Мы знали силу ЦСКА, и ребята выполнили ту установку, которую мы им дали на этот матч. Быстрый гол всегда помогает, поэтому ЦСКА пришлось раскрыться. Мы предугадали, что будет много навалов и фланговых передач в конце встречи.

Ребята - молодцы, сражались за клуб, за болельщиков. Отдельное спасибо тем, кто прилетел поддержать команду. А также организаторам и работникам "Ахмата". Слова благодарности за идеальное поле.

"Арсенал" занимает 9-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 23 очка.

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