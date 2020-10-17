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Игорь Черевченко: «Бич «Химок» — элементарные подачи. Не могу понять пока»

21:22
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Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко подвел итоги матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (2:3).

— Реализация подкачала, — сказал Черевченко в эфире телеканала «Матч Премьер». — Два момента 90-процентных было. Второй тайм начали хорошо, забили быстрый гол. Но бич нашей команды — элементарные подачи. Не могу понять пока. Но к ребятам вопросов нет, только к центральным защитникам.

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