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Игнатьев: «Юран даст «Пари НН» вектор движения»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал новость о возможном назначении Сергея Юрана на должность главного тренера «Пари НН».

«В «Химках» в прошлом году были такие же условия для работы, в «Торпедо» сейчас то же самое. Сергею Николаевичу нужно будет найти те педали, на которые нужно давить, чтобы футболисты нижегородцев поняли, что он тот тренер, который им нужен. Все остальное — детали. То, что у Сергея Николаевича есть некий фронт, который он должен обслужить, это понятно. Думаю, что он все может. Юран — амбициозный, с твердым характером, с пониманием, что порядок бьет класс и как этот порядок наводить в коллективе. Сергей Николаевич не пластилин, футболисты не смогут с ним вылепить, чего порой хотят — деньги получать и не работать. Юран даст «Пари НН» вектор движения», — приводит Metaratings.ru слова Игнатьева.

2 апреля сообщалось, что российский специалист Сергей Юран в ближайшее время станет главным тренером «Пари НН». Артем Горлов спустя 3 месяца будет уволен.

Клуб из Нижнего Новгорода с 19 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/ignatev-yuran-dast-pari-nn-vektor-dvizheniya-on-ambicioznyi-trener-s-tvyordym-kharakterom-240412/
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Борис Игнатьев
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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Торпедо – Факел
 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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Зенит

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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
Эдуард Сперцян

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Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

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Дмитрий Баринов

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