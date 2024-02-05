«Балтика» расторгла контракт с полузащитником Казаевым

«Балтика» объявила об уходе полузащитника Яна Казаева. Контракт с 32-летним хавбеком расторгнут по соглашению сторон.

В этом сезоне Казаев провел за клуб 9 матчей в РПЛ и 2 игры в FONBET Кубке России.

Контракт игрока с «Балтикой» действовал до лета 2024 года. Казаев провел за клуб 125 матчей, забил 21 гол и отдал 3 результативные передачи.