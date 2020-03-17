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Игнашевич отреагировал на приостановку чемпионата России из-за коронавируса

20:09
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Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич обратился к своим подписчикам в Instagram в связи с приостановкой турниров в России из-за распространения коронавируса.

«Все турниры в России приостановили до 10 апреля. Здоровье футболистов и болельщиков превыше всего. Берегите себя и своих близких! В особенности, родителей!» — подписал фото Игнашевич.

«Торпедо» под руководством Игнашевича после 27 туров занимает 4-е место в турнирной таблице ФНЛ с 53 очками.

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