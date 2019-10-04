Нападающий «Динамо» Силвестр Игбун стал лучшим игроком команды в сентябре, сообщается на официальном сайте московского клуба.

В матче 10-го тура РПЛ с «Сочи» (2:3) Игбун оформил свой первый дубль за «Динамо». За него проголосовало 34% динамовских болельщиков, 31% - за защитника Игоря Калинина, 8% - за нападающего Кирилла Панченко.

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