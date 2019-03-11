Хвича Кварацхелия: "Очень рад, что дебютировал за "Локомотив"

Полузащитник "Локомотива" Хвича Кварацхелия после матча 19-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:0) отметил, что ему было приятно появиться на поле. Грузинский легионер дебютировал в составе "Локо", выйдя на замену на 86-й минуте вместо Джефферсона Фарфана.

- Я очень рад, что дебютировал за "Локомотив". Это важный этап в моей карьере, - приводит пресс-служба "Локо" слова Кварацхелии. - Было много интересных моментов, я даже мог забить. Очень рад и доволен своим дебютом.

- Какое напутствие давал Юрий Семин?

- Он сказал, что выйду вместо Фарфана, что нужно принимать мяч и обострять ситуацию у ворот "Анжи". Как можно меньше терять мяч и как можно больше играть вперед. Для меня это понятно, ведь я игрок атаки.

Нервничал ли я? Нет, что вы! Наоборот, я очень рад, что мне дали шанс выйти и проявить себя. Буду делать все, чтобы этот шанс давали и дальше, буду выкладываться на тренировках. Регулярно играть за "Локо" – это мечта. Сделаю все, чтобы ее достичь.