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Сегодня, 07:41

Погребняк рассказал об интересе со стороны «Баварии»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-форвард сборной России и «Зенита» Павел Погребняк рассказал, что «Бавария» проявляла к его кандидатуре интерес.

— Вы же стали лучшим бомбардиром того Кубка УЕФА. Есть гол, который стал вашей визитной карточкой?

— Чисто по техническому исполнению — второй гол «Баварии», — цитирует «КП Спорт» Погребняка. — После него были звонки из европейских клубов.

— Какой был самый крутой?

— «Бавария» и была. Мне лично не звонили, но разговоры в клубе шли. Беккенбауэр и Румменигге за мной тогда очень пристально следили. Когда мы играли с сербами товарищеский матч они были на трибунах. А когда получил травму перед Евро, они сказали, что без меня нашей сборной будет очень плохо. Но в итоге у сборной получилось еще лучше.

— В теории, Евро стал бы для вас последней точкой перед «Баварией»?

— Да, Евро — это рынок, после которого я бы уехал в Европу, точно.

— Вы все равно заиграли в Европе, и в Германии — тоже. Там напоминали вам про Кубок УЕФА и голы «Баварии»?

— Они же знали, кто к ним приезжает. На тот момент это была существенная покупка для «Штуттгарта», и на меня очень рассчитывали. И по составу там была серьезная команда. Они играли в Лиге чемпионов, так что я отправился на повышение.

— Почему «Штутгарт», а не «Бавария»?

— «Бавария» делает предложение один раз в жизни. А потом случилась травма, нужно было доказывать все заново.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/pavel-pogrebnyak-bekkenbauer-i-rummenigge-priezzhali-smotret-menya-dlya-bavarii/
Футбол
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 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
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