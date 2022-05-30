«Уфа» объявила об уходе полузащитника Мрзляка

«Уфа» объявила об уходе полузащитника Филипа Мрзляка. У хорватского игрока закончился контракт с клубом.

29-летний футболист перешел в «Уфу» осенью 2021 года, на правах свободного агента. За команду Мрзляк отыграл 46 матчей, забил 4 гола и сделал 6 голевых передач.

Ранее «Уфа» проиграла «Оренбургу» (2:2, 1:2) в стыковых матчах и в следующем сезоне будет выступать в ФНЛ.