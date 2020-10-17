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«Химки» — «Спартак»: почему не назначен пенальти в пользу красно-белых?

20:01
17 октября. 11-й тур. «Химки» — «Спартак». 17 октября. 11-й тур. «Химки» — «Спартак». 17 октября. 11-й тур. «Химки» — «Спартак». 17 октября. 11-й тур. «Химки» — «Спартак». 17 октября. 11-й тур. «Химки» — «Спартак». 17 октября. 11-й тур. «Химки» — «Спартак». 17 октября. 11-й тур. «Химки» — «Спартак».
17 октября. 11-й тур. «Химки» — «Спартак».
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На 35-й минуте матча 11-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Спартак» арбитр Кирилл Левников не назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля, когда в их штрафной площади в единоборстве с Арсением Логашовым упал Эсекиэль Понсе.

17 октября. 11-й тур. «Химки» — «Спартак».
17 октября. 11-й тур. «Химки» — «Спартак».

Защитник «Химок» схватил соперника сзади за майку левой рукой, после чего форвард оказался на газоне. Судья продолжил игру, не усмотрев фол в действиях Логашова. Возможно, он решил, что Понсе упал сам.

17 октября. 11-й тур. «Химки» — «Спартак».
17 октября. 11-й тур. «Химки» — «Спартак».

В действия Левникова не стали вмешиваться его видеоассистенты Николай Волошин и Илья Елеференко. Либо они согласились с тем, как трактовал случившееся рефери, либо не посчитали, что он совершил очевидную и явную ошибку. (Александр Бобров)

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