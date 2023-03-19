«Химки» — «Ростов»: новичок Чебан спас Москалева. Кто из них арбитр ФИФА?

На 27-й минуте матча 20-го тура чемпионата России «Химки» — «Ростов» арбитр ФИФА Владимир Москалев, находясь в неплохой позиции, ошибочно не удалил Бикела за удар Кирилла Щетинина шипами в область колена. Вторую серьезную ошибку судьи в этой игре снова помог исправить Сергей Чебан, проводивший первую встречу в РПЛ в роли видеоарбитра.

«Химки» — «Ростов».

В итоге воронежский рефери, проводивший первый официальный матч за почти четыре месяца (он был отстранен после ноябрьской кубковой встречи между «Зенитом» и «Спартаком»), удалил футболиста «Химок» Бикела с показом красной карточки.

«Химки» — «Ростов».

«Химки» — «Ростов».

Отметим: несмотря на два вмешательства ВАР, забитый гол и удаление, которые повлекли значительные временные потери, Москалев добавил в конце первого тайма всего две минуты.