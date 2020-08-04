«Химки» расторгли контракт с Юраном по соглашению сторон
«Химки» объявили о расторжении контракта с главным тренером команды Сергеем Юраном.
— Футбольный клуб «Химки» договорился о расторжении трудового договора с Сергеем Юраном по соглашению сторон, — говорится в заявлении на официальном сайте подмосковного клуба. — Благодарим Сергея Николаевича за работу в клубе и желаем удачи в дальнейшей карьере!
«Химки» по итогам досрочно завершенного сезона-2019/20 заняли второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги и выступят в РПЛ в следующем сезоне. Также команда под руководством Юрана дошла до финала Кубка России, где уступила «Зениту» (0:1).
Футбольный клуб «Химки» договорился о расторжении трудового договора с Сергеем Юраном по соглашению сторон.— ФК Химки (@fc_khimki) August 4, 2020
Благодарим Сергея Николаевича за работу в клубе и желаем удачи в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/hsdA2TY2Pl
Дополнительная информация:
https://fckhimki.com/news/sezon-2020-2021/avgust/khimki-i-sergey-yuran-rastorgli-kontrakt-po-soglasheniyu-storon-/