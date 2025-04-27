«Химки» — «Акрон»: защитник гостей Савичев забил в свои ворота после прострела Бакаева

«Химки» сравняли счет в домашнем матче 26-го тура РПЛ против «Акрона» — 1:1.

На 25-й минуте защитник гостей Константин Савичев отправил мяч в свои ворота после прострела полузащитника хозяев Зелимхана Бакаева.

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками. В случае, если подмосковная команда не проиграет, она опередит «Пари НН» (23), покинет зону стыковых матчей и поднимется на 12-ю строчку.

«Акрон» идет на 10-м месте с 28 очками.