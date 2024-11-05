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Литвинов: «Речь для КДК? Буду говорить как есть — когда брата бьют, лезешь помочь»

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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал вызов в КДК РФС после удаления в матче с ЦСКА (2:0) в 14-м туре РПЛ.

— Речь для КДК подготовили?

— Буду говорить как есть. Мы все — одна семья, и все это осознаем. Когда видишь, что твоего близкого друга, брата, бьют, ты лезешь помочь. Честно, я 100 раз пересмотрел эпизод, и там видно, что с моей стороны нет агрессии. Я не лез бить кого-то. Я увидел, что Бабича окружили игроки ЦСКА в этой суматохе. Прилетело мне в итоге. Защитил Бабича.

(Дарик Агаларов)

Игрок ЦСКА Виллиан Роша и&nbsp;футболист &laquo;Спартака&raquo; Срджан Бабич устроили массовую драку в&nbsp;дерби. 2&nbsp;ноября 2024 года. Виллиана Рошу избаловала ЭСК, но в драке в дерби виноват судья Сухой

Руслан Литвинов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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 - : -
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Зенит

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П
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Зенит

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