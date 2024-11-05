Литвинов: «Речь для КДК? Буду говорить как есть — когда брата бьют, лезешь помочь»
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал вызов в КДК РФС после удаления в матче с ЦСКА (2:0) в 14-м туре РПЛ.
— Речь для КДК подготовили?
— Буду говорить как есть. Мы все — одна семья, и все это осознаем. Когда видишь, что твоего близкого друга, брата, бьют, ты лезешь помочь. Честно, я 100 раз пересмотрел эпизод, и там видно, что с моей стороны нет агрессии. Я не лез бить кого-то. Я увидел, что Бабича окружили игроки ЦСКА в этой суматохе. Прилетело мне в итоге. Защитил Бабича.
(Дарик Агаларов)
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|14
|2
|6
|6
|15-25
|12
|
14
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|14
|2
|6
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|9-21
|12
|
15
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|9.11
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|9.11
|16:30
|
Динамо Мх – Оренбург
|- : -
|9.11
|19:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|9.11
|19:30
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|10.11
|13:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|- : -
|10.11
|15:15
|
Спартак – Акрон
|- : -
|10.11
|17:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.11
|19:45
|
Рубин – Краснодар
|- : -
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|
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Джон Кордоба
Краснодар
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|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
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|И
|К
|Ж
|
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
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|1
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