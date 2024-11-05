Литвинов: «Речь для КДК? Буду говорить как есть — когда брата бьют, лезешь помочь»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал вызов в КДК РФС после удаления в матче с ЦСКА (2:0) в 14-м туре РПЛ.

— Речь для КДК подготовили?

— Буду говорить как есть. Мы все — одна семья, и все это осознаем. Когда видишь, что твоего близкого друга, брата, бьют, ты лезешь помочь. Честно, я 100 раз пересмотрел эпизод, и там видно, что с моей стороны нет агрессии. Я не лез бить кого-то. Я увидел, что Бабича окружили игроки ЦСКА в этой суматохе. Прилетело мне в итоге. Защитил Бабича.

(Дарик Агаларов)