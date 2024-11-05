Ветераны «Спартака» не упомянули Тихонова и Аленичева в номинации «Лучший полузащитник»

Уникальный проект «Спорт-Экспресса»: мы устроили голосование среди титулованных ветеранов «Спартака» на звание лучших в истории красно-белого клуба.

В номинации «Лучший полузащитник» нет ни одного упоминания Андрея Тихонова (любимец болельщиков 90-х) и Дмитрия Аленичева (самый титулованный футболист в истории России).

Итоги голосования авторитетного списка легенд красно-белых — в полночь.