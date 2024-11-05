Филимонов опередил Черчесова в номинации «Лучший вратарь» «Спартака»

Уникальный проект «Спорт-Экспресса»: мы устроили голосование среди титулованных ветеранов «Спартака» на звание лучших в истории красно-белого клуба.

В номинации «Лучший вратарь» второе место занял Александр Филимонов, который на один голос обошел Станислава Черчесова.

Итоги голосования авторитетного списка легенд красно-белых — в полночь.