Гулиев - в старте "Спартака" на матч с "Енисеем", Глушаков - в запасе

"Спартак" объявил состав на матч 24-го тура премьер-лиги против "Енисея". С первых минут встречу начнет хавбек Аяз Гулиев.
Состав "Спартака": Максименко - Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон - Гулиев, Фернанду, Зобнин, Мельгарехо - Мелкадзе, Адриану.
Запасные: Терешкин, Поплевченков, Ещенко, Комбаров, Мамин, Гапонов, Глушаков, Ташаев, Ломовицкий, Игнатов, Ханни, Глушенков.
"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. "Енисей" с 13 баллами располагается на последней строчке.
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