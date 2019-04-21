17:45 | Футбол — РПЛ

Гулиев - в старте "Спартака" на матч с "Енисеем", Глушаков - в запасе

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"Спартак" объявил состав на матч 24-го тура премьер-лиги против "Енисея". С первых минут встречу начнет хавбек Аяз Гулиев.

Состав "Спартака": Максименко - Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон - Гулиев, Фернанду, Зобнин, Мельгарехо - Мелкадзе, Адриану.

Запасные: Терешкин, Поплевченков, Ещенко, Комбаров, Мамин, Гапонов, Глушаков, Ташаев, Ломовицкий, Игнатов, Ханни, Глушенков.

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. "Енисей" с 13 баллами располагается на последней строчке.

Спартак - Енисей

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
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