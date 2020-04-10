Комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале ответил на предложение главного тренера «Локомотива» Юрия Семина не урезать зарплаты игроков чемпионата России в связи с паузой в сезоне из-за коронавируса.

«О, прочитал открытое письмо лучшего тренера вселенной по итогам прошлого года Юрия Семина! Дескать, не надо зарплаты у футболистов трогать! Наоборот, государство должно помочь горемыкам футбольным! ЮрьПалыч, Вас серебряная лань укусила? Василий Кикнадзе, не отступать, не сдаваться! Вперед, гендиректор «Локомотива», — написал Губерниев.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 9 на 10 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 1 592 801 человека. Умерших — 95 021, выздоровевших — 353 315.

По данным Роспотребнадзора на день 9 апреля в России всего зарегистрировано 10 145 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 79 летальных исходов, выздоровели 711 человек.

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