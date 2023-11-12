Губерниев о победе «Спартака» над «Ростовом»: «Абаскаль понимал, что висит на волоске от увольнения»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу «Спартака» над «Ростовом» (2:1) в матче 15-го тура чемпионата России.

«Абаскалю было важно выиграть этот матч. Потому что он понимал, что висит на волоске от увольнения. Но при этом и его команда играла чуть лучше, чем раньше. Поэтому я могу сейчас «Спартак» Абаскаля похвалить и пожелать ему дальше играть еще лучше. Важно было завершить первый круг на высокой ноте, на победе. И Абаскалю это удалось», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

«Спартак» набрал 24 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» располагается на 11-м месте (17 очков).

В следующем туре чемпионата России-2023/24 красно-белые 25 ноября сыграют на выезде с «Балтикой», а ростовчане 26 ноября примут «Пари НН».