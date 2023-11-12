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Сегодня, 22:40

Семин считает, что «Краснодар» закономерно лидирует после первого круга РПЛ

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал ничейный результат матча 15-го тура РПЛ «Зенита» и «Краснодара» (1:1).

«Ничья между «Зенитом» и «Краснодаром» говорит о равенстве сил. Вчера они показали очень хороший футбол, и можно к тому же отметить прекрасную физическую готовность игроков.

«Краснодар» же в этом году явно нацелен на то, чтобы не играть в красивый футбол, а добывать победы. На мой взгляд, «Краснодар» закономерно лидирует после первого круга РПЛ», — сказал Семин RT.

На данный момент «Краснодар» с 32 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России-2023/24, опережая «Зенит» на 2 очка.
 
 
Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1229973-semin-krasnodar-futbol
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 0 : 0
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 2 : 0
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 0 : 2
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 2 : 1
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Джон Кордоба

Краснодар

 7
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
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