«Балтика» проведет товарищеский матч со сборной Северной Кореи

«Балтика» объявила о проведении товарищеского матча со сборной Северной Кореи.

Игра пройдет 4 февраля в Турции, где калининградский клуб проходит тренировочный сбор.

25 января национальная команда Северной Кореи обыграла узбекистанский «Сурхан» в товарищеском матче (3:1). Азиатская сборная не одержала ни одной победы в азиатской квалификации чемпионата мира-2026 — 2 очка и последнее место в группе А.