Губернатор Самарской области прокомментировал отставку гендиректора «Крыльев Советов» Андреева

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказался о возможной отставке гендиректора «Крыльев Советов» Вадима Андреева.

«Это решение Вадима Юрьевича. Причины своего поступка он ранее подробно публично объяснил, они предельно понятны. Вопрос его отставки рассмотрит на своем ближайшем заседании совет директоров, там будет обсуждение и решение», — цитирует Азарова Metaratings.ru.

Андреев подал в отставку с поста гендиректора самарского клуба в знак протеста против судейства в чемпионате России.

По итогам 25 туров РПЛ «Крылья Советов» идут на 12-м месте в турнирной таблице, имея в активе 25 очков.