Игнатьев считает, что «Спартак» не должен организовывать для «Зенита» чемпионский коридор

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о возможности организации чемпионского коридора для «Зенита» в матче со «Спартаком» в 26-м туре РПЛ.

«Не играет никакой роли. Пусть сами для себя организовывают чемпионский коридор. Почему кто-то должен для кого-то что-то делать? В регламенте этого нет. Может игра получится слишком принципиальной, что будет не до сантиментов и дружеских выхлопов. Вдруг единоборства закончатся травмами, такие ситуации неизбежны в футболе, когда играют большие противоборствующие команды. Пусть свои болельщики и игроки делают такие поздравительные жесты. Я бы не стал ждать того, что Гильермо Абаскаль позволит своим футболистам организовать чемпионский коридор. Это даже антиспортивно. А если вдруг так получится, то будем говорить, что бой закончился и началось перемирие», — цитирует Игнатьева Betonmobile.ru.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 7 мая. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени. При определенных раскладах петербуржцы могут уже в этой встрече оформить чемпионский титул.