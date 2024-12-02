Губернатор Самарской области Федорищев заявил о планах встретиться с болельщиками «Крыльев Советов»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в декабре собирается провести встречу с болельщиками самарской команды на фоне ситуации вокруг клуба.

«Планирую встретиться с болельщиками «Крыльев Советов». Найдем формат, обязательно встретимся в декабре», — сказал Федорищев.

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

По словам президента РПЛ Александра Алаева, если слова губернатора подтвердятся, то «Крылья Советов» должны понести соответствующее строгое наказание.