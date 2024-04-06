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Сегодня, 14:00

Гранат: «Динамо» сейчас — более слаженная команда. В «Спартаке» происходит чехарда»

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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».

«Обязательно буду смотреть дерби со «Спартаком», и главное ожидание от игры — это победа «Динамо». Еще в прошлом туре команда могла подняться на первую строчку, но упустила этот шанс с треском. На самом деле, завтрашний матч со «Спартаком» — это шанс для бело-голубых реабилитироваться перед болельщиками за поражение с «Ростовом». Если же сравнивать «Спартак» и «Динамо», то бело-голубые — более слаженная и тренерская команда. Сейчас в «Спартаке» происходит какая-то чехарда: что в составе, что в самом клубе», — сказал Гранат «СЭ».

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится в воскресенье, 7 апреля в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 19.30 мск.

«Динамо» находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, с 38 очками в 21 матче. «Спартак» идет шестым с 32 очками.

(Денис Сафронов)

Владимир Гранат
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
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Динамо – Спартак
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Динамо

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П
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Динамо

 7
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Спартак

 6
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Виктор Александров

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