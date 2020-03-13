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Гостевой сектор матча «Урал» — «Рубин» будет закрыт для зрителей

14:11
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Гостевой сектор матча «Урал» — «Рубин» 23-го тура чемпионата России будет закрыт для зрителей, сообщается в официальном Twitter казанского клуба.

— В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, а также предписанием правительства Свердловской области, матч пройдет с ограничениями по количеству зрителей, — говорится в сообщении.

Матч «Урал» — «Рубин» состоится 21 марта в 14.00 по московскому времени.

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