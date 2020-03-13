Гостевой сектор матча «Урал» — «Рубин» будет закрыт для зрителей
14:11
Гостевой сектор матча «Урал» — «Рубин» 23-го тура чемпионата России будет закрыт для зрителей, сообщается в официальном Twitter казанского клуба.
— В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, а также предписанием правительства Свердловской области, матч пройдет с ограничениями по количеству зрителей, — говорится в сообщении.
Матч «Урал» — «Рубин» состоится 21 марта в 14.00 по московскому времени.
??ГОСТЕВОЙ СЕКТОР НА МАТЧЕ «УРАЛ» — «РУБИН» БУДЕТ ЗАКРЫТ??— «Рубин» Казань (@fcrk) March 13, 2020
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, а также предписанием правительства Свердловской области, матч 23-го тура @premierliga «Урал» — «Рубин» пройдет ограничениями по количеству зрителей. pic.twitter.com/pOidOx7F70
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