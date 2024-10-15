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Сегодня, 10:00

Голкипер «Пари НН» Медведев рассказал, что расставание с Иличем было дружеским

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Голкипер «Пари НН» Никита Медведев в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о расставании с бывшим главным тренером нижегородцев Сашей Иличем.

«Дружески расстались с Сашей. Он ко всем подошел и поблагодарил. Отставки случаются в футболе. Это не редкость. Но жизнь продолжается. Наша задача — выходить на поле и побеждать. На данный момент не могу выделить какие-то различия между Иличем и Гончаренко в требованиях к вратарям, потому что прошел короткий промежуток времени. Не скажу, что есть какие-то кардинальные изменения. Мы работаем и посмотрим, как это воплотится в жизнь», — сказал Медведев «СЭ».

Гончаренко сменил на посту главного тренера Сашу Илича. Ранее клуб объявил об увольнении сербского специалиста, который работал с командой с мая.

После 11 туров РПЛ «Пари НН» занимает 12-е место с 11 очками.

Никита Медведев
ФК Нижний Новгород
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«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
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 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
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 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
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