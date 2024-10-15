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Сегодня, 08:40

Форвард «Зенита» Лусиано: «Хочу посетить русскую баню»

Роман Кольцов
Корреспондент
Гоша Чернов
Шеф отдела информации
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Аргентинский нападающий «Зенита» Лусиано Гонду в интервью «СЭ» рассказал о своем желании сходить в русскую баню.

— С кем из одноклубников ты чаще всего общаешься?

— С Матео Кассьеррой и Вильмаром Барриосом. Стараемся встречаться в выходные дни. С бразильцами — тоже, но чаще с испаноговорящими ребятами.

— У русских игроков в «Зените» есть традиция — брать с собой легионеров и идти в баню. Тебя успели приобщить?

— Еще нет, но у меня есть такое желание. Хочу посетить русскую баню, — сказал Гонду «СЭ».

Лусиано Гонду. «В случае чемпионства «Зенита» обещаю сделать татуировку льва». Интервью Лусиано

23-летний форвард стал игроком «Зенита» 27 августа, перейдя из «Аргентинос Хуниорс» за 12 миллионов евро. В сезоне-2024/25 Лусиано Гонду сыграл шесть матчей во всех турнирах и забил четыре гола.

ФК Зенит
Лусиано Гонду
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3
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4
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 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
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 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
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 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
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 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
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