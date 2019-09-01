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Гогуа — в заявке ЦСКА на матч с «Арсеналом», Сигурдссон — нет

00:05
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ЦСКА в субботу вечером на автобусе приехал в Тулу, где в воскресенье сыграет с «Арсеналом» в 8-м туре чемпионата России. Матч начнется в 16.30 по московскому времени.

В заявку красно-синих вошел новичок команды Седрик Гогуа, но не попал Арнор Сигурдссон.

Полностью состав ЦСКА на игру выглядит следующим образом:

вратари — Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп;

защитники — Седрик Гогуа, Игорь Дивеев, Хердур Магнуссон, Наир Тикнизян, Марио Фернандес, Звонимир Шарлия, Вадим Карпов;

полузащитники — Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Кристиян Бистрович, Никола Влашич, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Иван Обляков;

нападающие — Федор Чалов, Такума Нисимура.

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Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/krasnosinie-priekhali-v-tulu/

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