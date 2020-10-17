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Глушенков проходит курс реабилитации после операции

17:50
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Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков восстанавливается после операции на крестообразных связках.

8 сентября 21-летний футболист был заменен в составе молодежной сборной России после первого тайма матча отбора к чемпионату Европы-2021 с Польшей (0:1). Позже появилась информация, что Глушенков готовился с общей группой «Спартака» к встрече 7-го тура РПЛ против ЦСКА (1:3).

В текущем сезоне хавбек провел пять матчей за красно-белых и не отметился результативными действиями.

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