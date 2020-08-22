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Главный тренер «Урала» отметил игру голкипера Помазуна в матче против «Краснодара»

18:14
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Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев отметил игру голкипера Ильи Помазуна в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:0). Напомним, что 24-летний вратарь перешел этим летом в «Урал» из ЦСКА в аренду.

— Помазун провел второй качественный матч. У нас конкуренция, поэтому на следующую игру кто будет лучше готов, того и будем использовать, — цитирует Матвеева ТАСС. —  А то, что он сегодня выручил в ряде эпизодов, конечно, обороне и всей команде придает уверенности.

Урал — Краснодар

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9265339

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