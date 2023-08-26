Абаскаль: «В первом тайме было 13 фолов со стороны «Ахмата», а ничего не происходило»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал ничью с «Ахматом» (0:0) в матче 6-го тура РПЛ.

— Это был классический матч после 2 поражений, — сказал Абаскаль на пресс-конференции. — Было хорошее начало, а та причина, по которой ты уступил в прошлых встречах, заставляет торопиться. Эта торопливость давала сопернику пространство в центре. Мы не давали ему создать много. После 15 минут мы потеряли уверенность. В первом тайме было 13 фолов со стороны соперника, а ничего не происходило... Их крайние защитники играли персонально с нашими футболистами, останавливали атаки. Во втором тайме было облегчение, когда ушли от этого. Создавали моменты. Как и в прошлом сезоне, мы не смогли забить этой команде. А гол необходим в таких матчах, чтобы соперник открылся.

Что до замен, каждая нам давала преимущество и в физике, и в технике. Литвинов, Игнатов, Зиньковский, Медина — все были полезны и создавали моменты. Но гол не случился. В таких играх, когда все идет к 0:0... Был момент с невероятным сэйвом Селихова. Обе команды шли вперед и хотели выиграть. Не можем быть довольны ничьей. Хотели выиграть, но не смогли. После старта сезона и огромного количества пропущенных голов мы сегодня сделали небольшой шаг вперед. А забитые голы непременно придут благодаря нашей работе.

Будем работать. Надо быть самими собой. Без спешки и излишнего желания, как было сегодня. Попробуем показать это в кубковом матче.

— Третий матч без побед. В чем причина? Есть ли ваши просчеты?

— Конечно. Я — первый, кто допускает ошибки. Когда нет результата или он есть — в этом ответственность всей команды. Ошибки порой бывают. Мы провели сегодня хороший матч, исправили ряд моментов. Вы задали вопрос о 3 поражениях, но вы не спрашивали, когда у нас было 15 матчей без побед дома. От «Зенита» до «Зенита». Это не тот вопрос, который я ожидаю.