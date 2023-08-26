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Сегодня, 22:06

Абаскаль: «В первом тайме было 13 фолов со стороны «Ахмата», а ничего не происходило»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал ничью с «Ахматом» (0:0) в матче 6-го тура РПЛ.

— Это был классический матч после 2 поражений, — сказал Абаскаль на пресс-конференции. — Было хорошее начало, а та причина, по которой ты уступил в прошлых встречах, заставляет торопиться. Эта торопливость давала сопернику пространство в центре. Мы не давали ему создать много. После 15 минут мы потеряли уверенность. В первом тайме было 13 фолов со стороны соперника, а ничего не происходило... Их крайние защитники играли персонально с нашими футболистами, останавливали атаки. Во втором тайме было облегчение, когда ушли от этого. Создавали моменты. Как и в прошлом сезоне, мы не смогли забить этой команде. А гол необходим в таких матчах, чтобы соперник открылся.

Что до замен, каждая нам давала преимущество и в физике, и в технике. Литвинов, Игнатов, Зиньковский, Медина — все были полезны и создавали моменты. Но гол не случился. В таких играх, когда все идет к 0:0... Был момент с невероятным сэйвом Селихова. Обе команды шли вперед и хотели выиграть. Не можем быть довольны ничьей. Хотели выиграть, но не смогли. После старта сезона и огромного количества пропущенных голов мы сегодня сделали небольшой шаг вперед. А забитые голы непременно придут благодаря нашей работе.

Будем работать. Надо быть самими собой. Без спешки и излишнего желания, как было сегодня. Попробуем показать это в кубковом матче.

— Третий матч без побед. В чем причина? Есть ли ваши просчеты?

— Конечно. Я — первый, кто допускает ошибки. Когда нет результата или он есть — в этом ответственность всей команды. Ошибки порой бывают. Мы провели сегодня хороший матч, исправили ряд моментов. Вы задали вопрос о 3 поражениях, но вы не спрашивали, когда у нас было 15 матчей без побед дома. От «Зенита» до «Зенита». Это не тот вопрос, который я ожидаю.

РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
8
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
6
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
9
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
10
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
11
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
12
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 4 : 0
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 2 : 2
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 1 : 0
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 4 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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