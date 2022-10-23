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Гогниев: «Хорошая игра, «Спартак» заслуженно победил»

Главный тренер «Химок» считает победу «Спартака» заслуженной
Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
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Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев подвел итоги матча 14-го тура РПЛ против «Спартака» (0:5).

— Хорошая игра, «Спартак» заслуженно победил. У нас были моменты, но подвела реализация. Мы хотим играть и навязывать свой футбол. Но я вижу совсем другие скорости у соперника. Будем стараться выходить на эти скорости. Все всегда приходит через работу. Держимся и будем работать.

— Ваша команда провела хороший первый тайм, но пропустила два гола. Как планировали менять игру?

— Мы старались изменить игру тактически. Это получалось, у нас были подходы, вратарь несколько раз выручил «Спартак». Еще раз скажу: здесь совсем другие скорости принятия решений, исполнения у соперника. 0:5 — команда провалилась. Но мы могли забить, и не один мяч. Ошибки есть в тактическом плане. Мы делаем не все, что планируем. Например, выпадают два игрока из прессинга — и сразу все рушится. Результат хромает, у игроков негативный эмоциональный фон. Я как тренер зол очень сильно. Просматриваю соперников, готовлю команды. Но получается 0:5. Мы знаем, куда нужно идти, и будем к этому стремиться.

— Почему Илья Кухарчук получает мало игрового времени?

— У него были проблемы с ахиллом, мы хотели его поберечь.

Илья Кухарчук
Спартак Гогниев
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
6
7
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
7
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
8
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

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