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«Главное играть и верить в свои силы». Евсеев похвалил игроков после победы над «Ростовом»

8 июля 2020, 22:48
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев остался доволен действия своих игроков в матче 27-го тура Тинькофa премьер-лиги против «Ростова» (2:1).

— Сегодня тоже через не могу сыграли. Еще до матча говорил, что у нас было меньше времени на подготовку, — сказал Евсеев в эфире «Матч Премьер». — Главное играть и верить в свои силы. Пропустили мяч с неплохого стандарта соперника, но не опустили руки. Ребята хорошо играли, но не могли концовку реализовать. Во втором тайме использовали свои моменты.

Голубев, оказывается, двужильный. Его значит надо больше использовать.

У нас было шесть изменений в стартовом составе. Ребята знают, что все в обойме.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи




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