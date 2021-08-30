Глава Hypercube: «Может ли реформа не сработать в России? Нет, при обычных условиях такое решение сработает»

Глава компании Hypercube Питер Ньювенхейс высказался о реформе российского чемпионата.

«Может ли реформа не сработать в России? Нет, при обычных условиях такое решение точно сработает. У вас будет сохраняться интрига до последнего тура. Окончательно победитель определится в 33-м или 34-м туре. Все российские клубы будут играть с ведущими командами чаще, чем сегодня, зрителей станет больше.

Мое мнение: клубы нижней части таблицы выиграют от изменений, они будут чаще играть против соперников, равных по силе. Их результаты будут влиять напрямую на их будущее. Когда ты играешь против равного соперника, твои игроки развиваются лучше, чем с клубом, который заведомо сильнее или слабее", — приводит слова Ньювенхейса «Матч ТВ».

13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube.