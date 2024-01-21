Гладилин оценил вероятность ухода Абаскаля из «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал возможный уход Гильермо Абаскаля из клуба.

«В принципе, Абаскль в Испании уже работал. Но, если он уйдёт, то это его дело. Эта новость может быть и вбросом или пиар ходом», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

Ранее в испанских СМИ появилась информация, что Абаскаль может стать главным тренером «Кадиса». Сообщалось, что испанский клуб должен будет заплатить российскому 2 миллиона евро в качестве компенсации за уход 34-летнего специалиста.