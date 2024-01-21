Семак оценил игру Артура и Педро в товарищеском матче с самаркандским «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру новичков Артура и Педро в товарищеском матче против самаркандского «Динамо» — 5:1.

— У Артура сегодня голевая передача, у Педро — гол. Какое впечатление оставили новички?

— Артуру сложнее пришлось, но по движению он старался, по качеству видно, что это игрок хорошего уровня. Педро сегодня хорошо сыграл, практически без потерь, хорошо открывался, хорошо забил. Педро провел хороший матч, — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».