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Сегодня, 13:01

Гладилин объяснил поражение «Спартака» в матче с «Уралом» в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о поражении красно-белых от «Урала» (2:3) в матче четвертого тура РПЛ.

«Проверка пройдена! Просто были допущены ошибки в обороне, которые были и остаются, я имею в виду центральную зону. Так что, команда играла не плохо, мотивация была, проявили характер. А «Урал» сейчас находится в хорошей форме и матч должен был закончиться вничью. Но грубая ошибка Литвинова, который не разобрался с вратарем. Ничего страшного не произошло, главные конкуренты тоже теряют очки, я про «Зенит», — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

«Спартак» после четырех туров набрал 9 очков и занимает промежуточное третье место. «Урал» с 10 очками находится на первой строчке.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11058110-gladilin-obyasnil-porazhenie-spartaka-v-matche-s-uralom-v-rpl.html
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
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12.08 15:00
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 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
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Ростов – Рубин
 - : -
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П
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Крылья Советов

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Квинси Промес

Спартак

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