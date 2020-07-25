Геркус проанализировал статистику Кокорина. Форвардом интересуются несколько клубов РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в свете информации о возможном трансфере Александра Кокорина проанализировал его статистику. В сезоне-2019/20 форвард выступал в «Сочи» на правах аренды, принадлежа «Зениту».

«В телеграмах началась активная продажа Кокорина во все клубы премьер-лиги одновременно, — написал Геркус в своем Telegram-канале. — Вспомним статистику Александра в этом году. Один гол с игры «Арсеналу» (матч проигран 1:2). Один гол с игры + один пенальти «Оренбургу» (матч выигран 5:1). Один гол с пенальти «Динамо» (ничья 1:1). Голы ростовской молодежи оставляем за скобками. Итого 2 гола с игры + 2 пенальти в 10 матчах.

Ранее стало известно, что переговоры с Кокориным провел главный тренер «Локомотива» Марко Николич. 29-летнему нападающему, который 1 августа становится свободным агентом, предстоит выбирать из предложений «Зенита», «Локомотива», «Динамо», «Рубина», «Сочи» и, возможно, «Спартака».

В нынешнем сезоне форвард провел за «Сочи» 10 матчей и забил 7 голов, отдав 3 результативные передачи.