Геркус не уверен, что Кокорин пробьется в состав «Спартака»

Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус — о перспективах форварда Александра Кокорина в «Спартаке».

— «Локомотив» поступил верно, решив отказаться от Кокорина, который из-за травмы пока так и не заиграл за «Спартак»?

— Думаю, любой российский ведущий клуб рисковал бы, подписывая Александра после его довольно длительного простоя и не самого яркого перфоманса в «Сочи». Я уже писал, что он забил там фактически два гола с игры. Это не самый убедительный аргумент, чтобы его хватать, особенно лидерам чемпионата. Я даже думаю, что «Спартак», возможно, погорячился.

— Вы тогда написали, что это рискованный трансфер...

— Абсолютно верно. Кокорину сейчас предстоит доказать, что Александр достоин места в стартовом составе. Ведь «Спартак» играет неплохо и без него. Ему нужно убедить всех, что он лучше тех футболистов, которые есть в атаке. А их в команде Тедеско много.

— Думаете, у него не получится?

— Александр — безусловно, хороший исполнитель. Но и конкуренты у него серьезные. Возможно, он косвенно окажет влияние на результат, подстегнет ребят не расслабляться. Но не знаю... Пока этот трансфер назвать выдающимся я точно не могу. На сегодняшний день риск не оправдан. Мы ведь знаем, что он еще какое-то время пропустит.

— В «Спартаке» надеются, что Кокорин сыграет с Тулой.

— Допустим, он уже в общей группе. Но какие основания у Тедеско поставить его сразу в старт? Что Доменико должен сказать остальным: «Извините, но выбираю Кокорина?» Так что сначала Александр будет выходить на замену — это самый реальный сценарий. И получая какое-то количество минут, Саша должен просто умирать, выкладываться на поле не на 100, а на 120 процентов.

Готов ли он? Это для него реально большой вызов. Сможет ли он найти в себе силы, чтобы за 10 минут всем все доказать? Ему надо будет такое давление оказывать на защитников, просто грызть их! Так что если все сложить в одну кучу, то трансфер выглядит, по меньшей мере, рискованным. (Виталий Айрапетов)