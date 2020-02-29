Георгий Джикия: «Лучшим игроком матча признали Бакаева? До свидания»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия после матча 20-го тура Тинькофф — чемпионата России с «Динамо» (2:0) назвал лучшим в составе красно-белых хавбека Романа Зобнина.

— Роман Зобнин показал себя так, каким мы не видели его уже полтора года. С чем это связано?

— Не знаю, что вы видели раньше. Я-то вижу его каждый день. Да, возможно это одна из его лучших игр за последнее время. Он — огромный молодец, забил потрясающий гол. Вместе поздравим его.

— Насколько Зобнину будет комфортно на правом фланге, если тренер решит переставить его?

— Если главный тренер поставит, то спросим у Ромы.

— Кто MVP «Спартака» в матче с «Динамо»?

— Зобнин. А кого выбрал вещатель?

— Бакаева.

— До свидания, — сказал Джикия, развернулся и ушел. (Ярослав Сусов)