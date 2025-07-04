Митрофанов: «Ситуация с «Торпедо» не то что неординарная, она неправильная изначально»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал ситуацию с «Торпедо».

— Когда закончится ситуация с «Торпедо»?

— Никто не знает. Ситуация не то что неординарная, она неправильная изначально. Мы заинтересованы в том, чтобы решение было принято до начала сезона. Если вдруг решение будет принято после начала сезона, это будет означать лишение профстатуса для «Торпедо».

— Кто попадет в РПЛ вместо «Торпедо»?

— Не знаю. Это будет решать исполком РФС, его компетенция. Такие случаи не прописываются. Тут ситуация противозаконна. Определение состава участников — компетенция исполкома. Мы получим позицию лиг, что-то решим.

— Вы видели протокол допроса арбитра? Ни в одном из трех случаев арбитр не ответил прямым отказом.

— Предстоит разбирательство КДК, в суде. Никаких оценок я сейчас давать не буду. Спасибо господину Добровинскому, что снабжает нас набором доказательств.

— Боссы ряда клубов говорят, что это межсезонье самое напряженное.

— Соглашусь. Команда РПЛ не получила лицензию на следующий сезон, хотя получила лицензию. История «Химок», «Торпедо»... Тенденцию не вижу, обстоятельства разные.

21 июня Мещанский суд Москвы заключил под стражу совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова. Их подозревают в попытке дать взятку судье за принятие решения в пользу команды.

Всем фигурантам дела вменяют ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы.