Рыжиков вошел в штаб Талалаева в «Балтике»

«Балтика» объявила о включении экс-голкипера сборной России Сергея Рыжикова в тренерский штаб Андрея Талалаева.

44-летний специалист займет пост тренера-аналитика.

С 2023 по 2024 год Рыжиков уже работал с Талалаевым в «Химках». После этого он самостоятельно тренировал казанский «Сокол».

В прошедшем сезоне «Балтика» стала победителем Мелбет-Первой лиги и вышла в РПЛ.